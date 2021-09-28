فيديو – مخرج مصري يكشف: الموت حرم سمير غانم من هذا العمل

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشف المخرج عمر عبد العزيز، خلال مقابلة مع برنامج The Insider بالعربي، عن العمل الذي كان بصدد تقديمه مع الفنان الراحل سمير غانم وحرمه الموت منه.

وأكد عبد العزيز أنه كان قد بدأ تحضيراته لتقديم الجزء الثاني من فيلم “يارب ولد”، لكن القدر لم يسعفه ورحل ثلاثة من المشاركين في الفيلم في وقت قصير.

وأضاف: “أنا كنت بحضر جزء تاني من (يا رب ولد)، ماذا حدث للعيلة دي، وكنت متفق مع سمير غانم وإسعاد يونس، والمرحوم فيصل ندا ابتدا يكتب فيه. للأسف في تلاتة مشيوا في شهر واحد ولّا شهر ونص”.

وأعرب عمر عبد العزيز عن سعادته بتكريمه من قبل مهرجان الإسكندرية السينمائي عن مجمل أعماله على مدى 40 سنة قائلاً: “ده رقم كبير جداً، عدد أفلام كبير، طبعا اللي إنت راضي عليه واللي إنت مش راضي عليه، رحلتك كلها. إنما أنا ببقى سعيد جداً إن أنا اشتغلت في الكوميديا بالذات. إنك تجعل شخص يبتسم ده أقرب للصدقة الجارية بالنسبالي”.

وعن رأيه في فيلم “البعض لا يذهب للمأذون مرتين” من بطولة ابن شقيقه الفنان كريم عبد العزيز، قال: “الفيلم لطيف بس مش مصري قوي، تحس إنه فيلم خواجة. إنما فيه مجهود، وعجبني قوي ماجد الكدواني، وعجبني محمد ثروت، بس هو عايز كنترول شوية”.

وعن أداء كريم عبد العزيز في الفيلم قال: “كريم اجتهد، كريم ربنا صارفله إنه بيعرف يقول الإفيه، ودي حاجة من عند ربنا، إنما مش أعظم أفلام كريم عبد العزيز.”

يذكر أن فيلم “يارب ولد” أنتج عام 1984، وهو من تأليف فيصل ندا، وإخراج عمر عبد العزيز، وبطولة فريد شوقي، كريمة مختار، سمير غانم، أحمد راتب، إكرامي، دلال عبد العزيز، إسعاد يونس، حنان سليمان ومجموعة من الفنانين.