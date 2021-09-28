رسالة مؤثرة من إلهام شاهين لدنيا سمير غانم بعد تكريم والديها

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: نشرت الفنانة إلهام شاهين على حسابها الخاص بـ”إنستغرام” صورة جمعتها بالفنانة دنيا سمير غانم عقب استلام الأخيرة تكريم والديها الراحلين سمير غانم ودلال عبد العزيز، في افتتاح المهرجان القومي للمسرح المصري.

ووجهت إلهام من خلال تعليقها على الصورة رسالة مؤثرة لدنيا قالت فيها: “حبيبتي دنيا.. مبروك تكريم اسم سمير غانم ودلال عبد العزيز من المهرجان القومي للمسرح المصري.. ستكونين إنتي وإيمي إمتداد لهم في فنهم الجميل .. بحبكم من كل قلبي”.

وكانت دنيا سمير غانم قد حرصت على حضور حفل افتتاح المهرجان القومي للمسرح المصري في دورته الـ 14، والتي تكرم فيها إدارة المهرجان اسمي والديها الراحلين الفنان سمير غانم والفنانة دلال عبد العزيز، وذلك بالمسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.

وقدمت دنيا الشكر لكل من ساندها خلال الفترة الصعبة التي مروا بها وتسلمت التكريم الخاص بوالديها على المسرح وانهارت في البكاء.

وقالت: “شكرا على تكريم وتقدير مشوار سمير غانم ودلال عبد العزيز.. عاوزة أقول لكل الناس اللي بتدعيلنا وكل الناس اللي وقفت جنبنا شكراً جداً حبكم هو اللي مصبرنا شكراً جدا”.