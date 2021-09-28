هاني شاكر يستعد لدخول مجال التمثيل لأول مرة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: من المعروف أن نقيب المهن الموسيقية المصرية، الفنان هاني شاكر، أصدر قراراً يقضي بتغريم المطرب المصري أحمد سعد 20 ألف جنيه، وذلك بعد أن أحيا حفلاً غنائياً في الساحل الشمالي على فلاشة.

وتحدث شاكر، في تصريحات صحفية، عن ذلك القرار، الذي جاء على خلفية عدم التزام “سعد” بقرار النقيب، كما تحدث عن حقيقة التراجع عن سحب الترخيص من حسن شاكوش، وقرار الفلاشة بشكل عام، ووضع مطربي الراب من ذلك القرار، إضافة إلى علاقته بالسوشيال ميديا، ودخول مجال التمثيل.

وقال هاني شاكر: “أحمد سعد أخطأ لأنه لم يلتزم بقرار النقابة، واحيا حفلاً غنائياً في الساحل على الفلاشة دون فرقة موسيقية، بالتالي هو يستحق هذا العقاب، ولا توجد مجاملات في القرارات، وهو أرسل لي اعتذاراً عما فعله ووعدني بأنه سوف يلتزم بالقرار في حفلاته المقبلة”.

وأعلن هاني شاكر استعداده لدخول مجال التمثيل، وذلك من خلال عمل درامي، قائلاً: “أعمل على فكرة مسلسل مع السيناريست أيمن سلامة، وأتمنى أن يوفقنا الله ويتم تنفيذها”.

وعن سحب الترخيص من حسن شاكوش، قال: “السبب في إيقاف حسن شاكوش ورضا البحراوي هو الفيديوهات الغريبة التي رأيناها، والتي لا تعبر عن قيمنا وأخلاقنا ومبادئنا وعاداتنا وتقاليدنا، وأعتقد هذا أقل عقاب يتم تطبيقه عليهم، وقرار سحب الرخصة من شاكوش نهائي لا تراجع فيه، فهو قرار تم اتخاذه بإجماع من المجلس”.

أما عن وضع مطربي الراب من قرار الفلاشة، فقال: “بطبق عليهم القرار، لكن يحق للمطرب تقديم التماس للمجلس بضرورة استخدام الفلاشة في بعض الأغاني مع وجود فرقة موسيقية”.

وعن سبب اتخاذه قرار عدم الغناء على الفلاشة، قال: “هذا القرار من أجل أن يعمل أبناؤنا الموسيقيون، وأيضاً لكي يعود الفن ذا قيمة”.

أما عن علاقته بالسوشيال ميديا، فأكد: “أحاول أن أتواكب مع العصر من خلال السوشيال ميديا، وأنا معتمد على أبنائي في هذا الموضوع، لأنني ليست لدي القدرة على متابعة هذا الكم من الأخبار يومياً”.