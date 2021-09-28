قصي خولي يخوض تجربة “التأليف” لأول مرة.. وهذه التفاصيل

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: بدأ النجم السوري، قصي خولي، تصوير مسلسله الجديد الذي يحمل اسم “الوسم”، وذلك تحت قيادة المخرج سيف الدين سبيعي، الذي أخرج مؤخراً مسلسل “على صفيح ساخن”، وحقق نجاحاً كبيراً حين عرضه.

ونشر خولي صورة من بدء تصوير مسلسل “الوسم”، وذلك عبر خاصية “ستوري” في حسابه على “إنستغرام”، حيث يعد هذا العمل الأول له الذي يخوض فيه مجال التأليف الدرامي، كما ذكر في وقت سابق عبر حسابه على “إنستغرام”، عندما نشر صورة من الورق التحضيري للنص، وكتب عليه فكرة وإشراف قصي خولي، وقصة وسيناريو وحوار قصي خولي وبسيم الريس.

وترك قصي تعليقاً على الصورة، قائلاً: “الله ولي التوفيق.. أول يوم تصوير الوسم”، فيما نشر المخرج سيف الدين سبيعي، صورة عبر خاصية “ستوري” في حسابه على موقع “إنستغرام”، معلناً انطلاق عجلة التصوير بكلمة: “بلشنا”.

في سياق منفصل، راجت أنباء تداولها مرتادو التواصل الاجتماعي قبل ساعات قليلة، وتحديداً “فانز” الفنانة فاليري أبو شقرا، معلنين أنها ستخوض ثنائية مميزة مع قصي خولي في دراما رمضان 2022، تجمعهما من خلالها شركة “الصباح إخوان” للإنتاج.

وقال مدونون، من جمهور أبو شقرا، إن هذا الخبر من أفضل الأنباء التي يمكن الاستماع إليها في الصباح، مؤكدين: “كان عندنا فكرة عن هيك شي بس بلشت تتأكد الأخبار”، فيما لم يخرج شيء رسمي حتى الآن من جانب الشركة المنتجة، أو قصي خولي.

وكان قد كشف قصي خولي، في تصريحات خاصة لـ”زهرة الخليج”، عن تأجيل الجزء الثاني من مسلسل “2020”، الذي كان مقرراً في رمضان المقبل، فقال: “أُنافس في رمضان 2023 بالجزء الثاني من مسلسل (2020)، والذي كان من المقرر تقديمه خلال الموسم القادم من رمضان، لكن تم تأجيله بناءً على رغبة المنتج والفنانين في تقديم جزءٍ دسم لا يقل نجاحاً عن الجزء الأول”.