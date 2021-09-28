حلا شيحة تنشر صورة لها بـ"الحجاب" وهكذا علقت

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشرت الفنانة حلا شيحة صورة لها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وظهرت "حلا" في الصورة مرتدية "الحجاب"، وعلقت: "مفيش أجمل من السعادة الروحية والسلام الداخلي، الحمد لله".

وقال والدها الفنان التشكيلي أحمد شيحة خلال لقائه في برنامج "حروف الجر" من تقديم الإعلامي يوسف الحسيني عبر إذاعة وقناة نجوم F.M، إن حلا الآن لا ترتدي الحجاب، مشيرا إلى أنها عندما قررت خلع الحجاب كان قرارها بمفردها دون أن يؤثر عليها أي شخص.

وأضاف شيحة : "حلا لما لبست الحجاب قولتها هيجي يوم حينما يمتلئ إيمانك هتعرفي أن ده لا دخل له بـ الله، ولما عادت ورفعت الحجاب رفعته بدون ما حد يأثر عليها وهي كانت قرأت طن كتب في الموضوع، وهي دلوقتي غير محجبة".

وعلق الفنان التشكيلي أحمد شيحة على الجدل المثار حول اعتزال ابنته حلا شيحة الفن وتحريمها له، قائلًا: "بنتي طيبة ونيتها طيبة وليست خبيثة ومحبة لكل زملائها من قلبها".