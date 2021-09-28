"القاهرة الدولي للمسرح التجريبي".. يمدد فترة استقبال أبحاث المحاور الفكرية حتى 4 أكتوبر المقبل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

أعلنت إدارة مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي في دورته الـ 28، برئاسة د. جمال ياقوت، عن تمديد فترة استقبال ملخصات الأبحاث المشاركة في المحاور الفكرية للمهرجان وذلك حتى يوم الإثنين الموافق 4 أكتوبر ٢٠٢١.

كان المهرجان قد فتح باب المشاركة البحثية في المحاور الفكرية للمهرجان تحت عنوان "التجريب بين الإنتاج والتلقي" للباحثين من مصر والدول العربية وجميع أنحاء العالم.

تنقسم المحاور الفكرية الرئيسية إلي:

أولاَ: تأثير جهة الإنتاج بما تمنح من مقدرات إنتاجية وأدوات عمل على التجريب في المسرح.

ثانياَ: دور المؤسسات البحثية والعلمية في التأثير على الإنتاج والتلقي.

ثالثاً: التجريب وفلسفة المؤسسات الإنتاجية للمسرح.

تنطلق فعاليات الدورة الـ 28 لمهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي في الفترة من 14 إلى 19 ديسمبر المقبل، وهو مهرجان تنافسي تنظمه وزارة الثقافة بجمهورية مصر العربية سنوياً، ليكون بمثابة فرصة للتواصل والحوار بين مختلف الثقافات والمجتمعات من خلال الأشكال المختلفة للمسرح وفنون الأداء، ولتقديم أحدث التطورات في المشهد المسرحي الدولي للجماهير المصرية والعربية، وفي الوقت ذاته تقديم بانوراما للإنتاج المسرحي المحلي والإقليمي للمتخصصين والمهتمين من جميع أنحاء العالم.