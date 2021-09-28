لؤي سيد يشارك في فيلم "المحكمة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

يشارك الفنان لؤي سيد في بطولة فيلم "المحكمة"، والمقرر عرضه في شهر أكتوبر المقبل.

ويجسد لؤي سيد شخصية "محامي" يتلاعب بثفرات القانون ضمن أحداث الفيلم.

وطرحت الشركة مؤخرًا البوستر الدعائي للفيلم استعدادا لطرحه بدور العرض السينمائي وقام صناعه ببناء ديكور له فى مدينة الإنتاج الإعلامى يخص المحكمة التي تجري فيها أغلب أحداثه، حيث يتناول العمل العديد من القضايا المهمة ومن واقع المجتمع، ويسلط الضوء على الكثير من المشكلات في المجتمعات العربية، وجميع الأحداث تدور فى يوم واحد ومكان واحد وهو المحكمة

الفيلم يتناول قصه 9 قضايا أبرزها التفاصيل داخل المحكمة في إطار من الدراما الاجتماعية حتى يتم البث في حكمهم بآخر مشاهد العمل المنتظر عرضه قريبًا بعدما انتهى مخرجه محمد أمين من مونتاجه بالكامل

يضم الفيلم عدد كبير من النجوم منهم: غادة عادل وفتحي عبدالوهاب وصلاح عبدالله وجميلة عوض نجلاء بدر وأحمد خالد صالح وأحمد داش وميار السيد وسلوى عثمان وآخرون، وتأليف أحمد عبدالله، وهو من إنتاج أحمد السبكي.