توفيق عبدالحميد لمصراوي: "الأخبار المزيفة والحديث عن نجاسة الكلاب وراء نشري صوري مع كلابي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

أكد الفنان توفيق عبدالحميد أن هناك أسباب وراء نشره صور خاصة من داخل منزله، بصحبة كلابه "كاجو" و"جوكا"، للمرة الأولى عبر صفحته في موقع "فيس بوك".

الفنان توفيق عبد الحميد في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، قال: "حرصت على نشر الصور بنفسي ل 3 أسباب، أولها كشف الصفحات المزيفة التي تحمل إسمي على مواقع التواصل، وخاصة مع لجوء بعضها للترويج لأخبار كاذبة ومنافية للحقيقة عني، ومنها واقعة عملي على تاكسي".

وتابع : "بحكم محبتي لكلابي كاجو وجوكا، أردت أيضا إرسال رسالة رفض لمن يروج لنجاسة الكلاب، وحرمة تواجدها في البيت، رغم عدم وجود نص في القرآن الكريم، والمولى عز وجل اختاره وذكره أيضا في كتابه الكريم".

الفنان توفيق عبد الحميد اختتم حديثه بالقول :"أحببت أيضا التأكيد على أن حالتي الصحية جيدة، وإن كنت أعاني فقط من آلام في العمود الفقري، كان السبب في غيابي عن الأعمال الفنية، وأنتظر حاليا إنتهاء المخرج ناصر عبدالمنعم من كتابة نص مسرحية "أغنية البجعة" المأخوذة عن مسرحية أنطوان تشيكوف، وتقديمها على المسرح القومي إن شاء الله"