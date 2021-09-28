محمد الشرنوبي يحتفل بعيد ميلاد زوجته على طريقته الخاصة (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

احتفل الفنان محمد الشرنوبي بعيد ميلاد زوجته راندا رياض، الموافق اليوم 28 سبتمبر الجاري.

ونشر "الشرنوبي" صورًا تجمعهما، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلق: "كل سنة وإنت طيب ومن قلبي قريب، انزل يا جميل ع الساحة، عيد ميلاد الليلة مين ؟، عيد ميلاد حبي أنا (عشان جرحي مش نافعة).

وأضاف الفنان الشاب: "كل سنة وإنتي طيبة و دايماً معايا يا حبيبتي".

واحتفل محمد الشرنوبي بزفافه على راندا رياض في 10 يونيو 2020.

جدير بالذكر أن آخر أعمال محمد الشرنوبي مسلسل "وكل ما نفترق" الذي عرض في شهر رمضان الماضي، وخاض بطولته ريهام حجاج وأحمد فهمي وآيتن عامر وآخرين، إخراج كريم العدل.