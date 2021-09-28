65 عرضا مسرحيا تقدموا للمشاركة في ملتقى الإسكندرية المسرحي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

تقدم 65 عرضا مسرحيا من مختلف محافظات مصر للمشاركة في ملتقى الإسكندرية المسرحي للهواة " دورة فريد شوقي " برئاسة الفنان محسن صبري، الذي تقرر انطلاقه يوم 14 أكتوبر برعاية جامعة الإسكندرية برئاسة الدكتور عبد العزيز قنصوه ضمن نشاط فرقة العاملين بجامعة الإسكندرية للكورال والمسرح.

وكشف المخرج محمد عبد الستار مؤسس وأمين عام الملتقي أن الدورة الثانية تشهد إقبالا كبيرا من الفرق المسرحية والشباب من كل محافظات مصر منها القاهرة والجيزة والشرقية والإسماعيلية والإسكندرية وتقيم حاليا لجنة المشاهدة والاختيار العروض المسرحية لإعلان أسماء الفرق المشاركة في الدورة الثانية ، وتتشكل لجنة المشاهدة من المخرج محمد الزيني والمخرج شريف عباس والمهندس وليد السباعي.

وأضاف عبد الستار : كما أطلقنا البوستر الرئيسي والرسمي للملتقي ويتصدره صورة الفنان الكبير الراحل فريد شوقي الذي نطلق الدورة الثانية باسمه .

جدير بالذكر أن رئيس شرف المهرجان هي الفنانة رانيا فريد شوقي ولجنة تحكيم المهرجان في دورته المقبلة تتشكل الفنان الكبير والقدير محمود الحديني رئيسا، وعضوية كل من : الفنان القديرة عايدة فهمي ، والمخرج المسرحي والناقد جمال عبد الناصر .

ملتقي الإسكندرية المسرحي للهواة ينطلق يوم 14 أكتوبر ، وتتشكل إدارة الملتقي من الفنان الكبير محسن صبري رئيسا والفنانة فاطمة محمد علي مديرا والفنان المخرج محمد عبد الستار (تيتو) مؤسسا وأمينا عاما للملتقي، والمهندس الفنان السينوغرافيا وليد السباعي مديرا تنفيذيا للملتقي ورئيس شرف الملتقي الفنانة رانيا فريد شوقي.

يذكر أن الدورة الأولي من الملتقي حملت اسم الراحل كرم مطاوع وكانت النجمة الكبيرة سهير المرشدي رئيس شرف الملتقي، وكرم خلالها الفنان القدير يوسف إسماعيل رئيس المهرجان القومي للمسرح المصري وتنافس في الدورة الأولي 14 عرضًا مسرحيًا تم اختيارها من بين 40 عرضًا تقدمت من مختلف محافظات مصر، والملتقي يعد منصة مسرحية يتنافس فيها المواهب الشابة من محافظات مصر المختلفة وقام بتأسيسه الفنان الشاب محمد عبد الستار .