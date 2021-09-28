صور.. العثور على كنز في الإمارات عمره أكثر من ألف عام

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 28 سبتمبر 2021 10:24 مساءً - منذ 3 ساعات

أعلنت بعثة إماراتية للآثار، عن اكتشاف كنز أثري من العملات في إمارة الشارقة يعود تاريخها إلى أكثر من ألف عام.

ووفقا لوكالة الأنباء الإماراتية “وام”، عثرت البعثة المحلية التابعة لهيئة الشارقة للآثار، على دراهم فضية نادرة تعود إلى فترة الخلافة العباسية، إضافة إلى فلس واحد من النحاس.

وقال المدير العام للهيئة صباح عبود جاسم، إن مكونات الاكتشاف الجديدة “تمثل دليلا واضحا على الوجود العباسي المبكر في المنطقة”، مضيفا أنه “تم العثور على قسم من هذه الدراهم داخل جرة فخارية مزججة من الطراز العباسي، وتؤرخ هذه الجرة إلى القرن التاسع أو العاشر الميلادي”.

وأشار إلى أن “هذه المجموعة من النقود المكتشفة، تمثل إطارا جغرافيا كبيرا وفقا لدور سكنها الذي يمتد من أفريقيا غربا إلى إقليم ما وراء النهر شرقا، ووفقا للتقسيم الإداري للعالم الإسلامي إبان حكم الخلافة العباسية، وبصفة خاصة العصر العباسي الأول”.

ووفق الجاسم، “تنتمي النقود المكتشفة إلى عدد من الأقاليم الرئيسية الجغرافية والإدارية وهي: إقليم المغرب /العباسية 154، 166 هـ/ وإقليم فارس /كورة المهدية 154 هـ/ وإقليم الري والجبال /مدينة المحمدية 192 هـ/ وإقليم خراسان /مدينة بلخ 182، 186، 194 هـ/ وإقليم أرمينية /معدن باجنيس 191هـ/ وإقليم ما وراء النهر /معدن الشاش 190هـ، ومدينة سمرقند 198هـ، 199هـ”.

وأكد الباحثون أن هذا الكشف الأثري الجديد يؤرخ إلى حقبة زمنية مهمة من تاريخ إمارة الشارقة بصفة خاصة ودولة الإمارات بصفة عامة في النصف الثاني من القرن الثاني الهجري، أي منذ العصر العباسي الأول.