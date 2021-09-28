شكرا لقرائتكم خبر عن محمد فضل شاكر يطرح أحدث أغنياته "خبرهن علي" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلق الفنان محمد شاكر - نجل الفنان فضل شاكر - أحدث أعماله الغنائية الشبابية، بعنوان " خبرهن على" من كلمات وألحان وائل الأشقر وتوزيع ومكس وماستر عمر الصباغ .

تقول كلمات الأغنية:

خبرهن علي

خبرهن عليي، قلن شو عامل فيي

قلن انا شو بحبك، وانت شو قاسى عليي

ما تنسى تقول، انك جارح قلبى عطول،

وعن دمعى انت المسئول، وبقلبك مافى حنيه.

يشار إلى أن الفنان محمد شاكر قد أعلن سابقا عن عدد من الأعمال التى سيتم إطلاقها خلال الفترة المقبلة، ومن أبرز تلك الأعمال: " حبيب القلب وين " و" لمّا لمّا " و "صباح الصباح " و"كلامك معايا "و "على حالى " و"غايب عنى "و "عايش فيى "و "بهددددد الدنيا " و"بعشقو "