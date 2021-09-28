شكرا لقرائتكم خبر عن صلاح عبد الله يصور حكاية "هدف نبيل" مع محمود البزاوى من مسلسل ورا كل باب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ صناع حكاية "هدف نبيل" ، بطولة الفنان القدير صلاح عبد الله ومحمود البزاوى، وشريف خير الله، تصوير الحكاية التي تتضمن 5 حلقات من مسلسل ورا كل باب، حيث انطلق تصويرها بتوقيع المخرج مصطفى فكرى، ومن المقرر عرضها الفترة المقبلة على إحدى قنوات المتحدة .

ويستمر تصوير المسلسل لمدة 10 أيام، خاصة أن الشركة المنتجة للعمل ترغب في عرضه خلال الفترة المقبلة، وحكاية "هدف نبيل" يعد اسم مؤقت، ومن المقرر تغييره خلال فترة التصوير بحسب سير الأحداث.

يذكر أن مسلسل "ورا كل باب" من إنتاج شركة سينرجى، وفكرة الكاتب يسرى الفخرانى، ويعتمد على حكايات منفصلة متصلة كل حكاية في 5 حلقات بأبطال ومؤلف ومخرج مختلفين، وتعرض على مدار أسبوع، وتدور الحكايات في إطار اجتماعي من داخل البيوت المصرية.