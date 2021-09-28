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شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. قيمة الوطن ومكانته.. الأمسية الأولي لمنتدى ثلوثية بامحسون الثقافي والان مع التفاصيل
محمد الفلاح - الثلاثاء 28 سبتمبر 2021
دعا منتدى ثلوثية بامحسون الثقافي عبر راعي المنتدى الشيخ عبدالله سالم باحمدان و الدكتور عمر بامحسون إلى حضور الأمسية الثقافية بعنوان "قيمة الوطن ومكانته"
ويدير اللقاء سعادة الدكتور/ عبدالعزيز الحيدري ، مساء الثلاثاء 21 صفر 1443هـ الموافق 28 سبتمبر 2021م الساعة 08:00 مساء بتوقيت مكة المكرمة.
ويلقي المحاضرة الدكتور بدر بن على عبدالقادر عميد معهد تعليم اللغة العربية بجامعة الامام محمد بن مسعود.