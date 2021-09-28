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بالفيديو.. قيمة الوطن ومكانته.. الأمسية الأولي لمنتدى ثلوثية بامحسون الثقافي

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محمد الفلاح - الثلاثاء 28 سبتمبر 2021

دعا منتدى ثلوثية بامحسون الثقافي عبر راعي المنتدى الشيخ عبدالله سالم باحمدان و الدكتور عمر بامحسون  إلى حضور الأمسية الثقافية بعنوان "قيمة الوطن ومكانته" 

 

ويدير اللقاء سعادة الدكتور/ عبدالعزيز الحيدري ، مساء الثلاثاء 21 صفر 1443هـ  الموافق  28 سبتمبر 2021م  الساعة 08:00 مساء بتوقيت مكة المكرمة. 

 

ويلقي  المحاضرة الدكتور بدر بن على عبدالقادر عميد معهد تعليم اللغة العربية بجامعة الامام محمد بن مسعود.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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