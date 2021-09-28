جورجينا تكشف تفاصيل جديدة عن علاقتها بكريستيانو رونالدو

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 28 سبتمبر 2021 07:09 مساءً - كشفت عارضة الأزياء جورجينا رودريغيز، تفاصيل جديدة عن علاقتها بالنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم مانشستر يونايتد.

واعترفت عارضة الأزياء بأنها تريد عقد قرانها على صديقها نجم مانشستر يونايتد وستقول ”نعم“ عندما يطلب يدها للزواج.

وقالت صحيفة ”ذا صن“ البريطانية، إن الشابة المولودة في الأرجنتين والبالغة من العمر 27 عاما، وأم ابنة تبلغ من العمر ثلاث سنوات من المهاجم البرتغالي، وتلعب دور الأم لأطفاله الثلاثة الآخرين، قد كشفت النقاب خلال فيلم وثائقي جديد على Netflix عن حياتها.

وعندما سُئلت على العشاء أثناء تواجدها على متن قارب مع أصدقائها هل هي على وشك الزواج من الشاب البالغ من العمر 36 عاما، قالت جورجينا وهي تبتسم ابتسامة عريضة: ”هذا لا يعتمد علي.. أتمنى“.

واستخدمت رودريغيز كلمة ”أوغالا“ في الإسبانية ذات الأصل العربي، مشتقة من عبارة ”ما شاء الله“، والتي تعني حرفيا ”هل شاء الله“ وترجمتها تقريبا إلى الإنجليزية باسم ”دعونا نأمل ذلك“.

وتضمن المقطع الذي نشرته على وسائل التواصل الاجتماعي أيضا لقطات لكريستيانو وهو يلعب كرة القدم مع عائلته، وأخرى وهي تستمتع بالسير على السجادة الحمراء في جميع أنحاء أوروبا في مناسبات مختلفة.

وفي لقطات أخرى مازحت مصورين بينما كانت تصوّر الفيلم الوثائقي في مدينة جاكا في جبال البرانس حيث نشأت، قائلة هل ستتابعنا طوال اليوم بهذه الكاميرا الصغيرة؟“.

وقالت البائعة السابقة في أحد المتاجر، وهي الآن عارضة أزياء، في رسالة إلى جانب المقطع الذي نشرته على حسابها في إنستغرام الذي يتابعه نحو 27.4 مليون شخص: ”يمكنني أخيرا نشر هذه اللقطات الحصرية للفيلم الوثائقي“ Soy Georgina ”الذي سيُعرض قريبا على Netflix.

وظهر في وقت سابق من هذا الشهر أن كريستيانو سيخبر العالم كيف وقع في حب جورجينا في الفيلم الوثائقي.

وسيعترف مهاجم مانشستر يونايتد بأنه وقع في حب المرأة الجميلة في ”جزء من الثانية“ ولم يعتقد أبدا أنه سينتهي به الأمر بالشعور بالطريقة التي فعلها بها.

وتم الكشف عن التفاصيل الأولى بشأن الفيلم الوثائقي الواقعي الذي يركز على جورجينا في مهرجان تلفزيوني في عاصمة إقليم الباسك، عندما تم إعطاء الصحفيين لمحة عن الصور الأولى للمسلسل، لكن لم يتم الكشف عن موعد العرض الأول للفيلم الوثائقي.

وتأكيدا لظهور كريستيانو في البرنامج التلفزيوني، قال مدير الترفيه في Netflix إسبانيا، ألفارو دياز: ”كريستيانو لا يظهر بكثافة ولكنه يكمل رؤية من هي جورجينا وعلاقتها بوالد أطفالها، إنها ظروف حياتها كلها ولكن التركيز عليها ومعرفتها أيضا من خلال وجهة نظرها“.

وتعترف جورجينا، في لقطات مسبقة للمسلسل الأول في الفيلم الوثائقي: ”عمري 27 وقبل خمس سنوات تغيرت حياتي، اليوم الذي قابلت فيه كريستيانو كان يوم خميس في الصيف، حيث كنت أغادر المتجر عندما شاهدت رجلا وسيما يبلغ طوله نحو مترين تقريبا“.

اضطر كريستيانو وصديقته منذ فترة طويلة إلى إنكار العديد من التقارير عن زواجهما، حيث قال أحدهما إنهما تزوجا خلال رحلة سرية إلى المغرب.

ويبدو أن اعتراف جورجينا برغبتها في الزواج من نجم كرة القدم الشهير يشير إلى أن تقارير الزواج السابقة كانت بعيدة عن الواقع.

ونفت والدة كريستيانو رونالدو تقارير الأسبوع الماضي تشير إلى ادعاءات بأن لديها علاقة متوترة مع جورجينا رودريغيز من خلال وصفها بأنها ”فتاة جيدة“ و“داعمة كبيرة“ لنجم يونايتد.