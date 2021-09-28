شكرا لقرائتكم خبر عن إعفاء رئيس مهرجان جرش من منصبه بسبب حفل جورج وسوف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أُعفى أيمن سماوى من منصبه كمدير تنفيذى لمهرجان جرش الأردنى عقب تحفظات واسعة طالت التنظيم خاصة حفل النجم السورى جورج وسوف إثر انتشار مشاهد وفيديوهات لاكتظاظ جمهور الحفل دون مراعاة الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا فى البلاد.

وبالتواصل مع المسئولين عن المهرجان أعلنوا تعيين على العايد وزير الثقافة ورئيس اللجنة العليا للمهرجان فى قرار رسمى مازن قعوار مديراً تنفيذياً جديداً بدلاً من سماوى.

وواجه اكتظاظ المدرج الجنوبى فى حفلات المهرجان بالجمهور دون مراعاة الإجراءات الاحترازية ردود فعل شعبية ورسمية غاضبة، وأعلنت لجنة مكافحة الأوبئة مخاوف من انعكاس ذلك على الوضع الصحى.

ويبدو أن الظروف كانت غير مواتية لأيمن سماوى لظهور المهرجان بالشكل الذى يأمله بسبب الإقبال الكبير على حفلات المهرجان مع تحفظات حول انتشار فيروس كورونا الذى لم ينته بعد.