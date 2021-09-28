الارشيف / فن ومشاهير

الممثل المصري خالد عبد الله في موقع The Crown للقيام بدور دودي الفايد.. صور

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/9
  • 2/9
  • 3/9
  • 4/9
  • 5/9
  • 6/9
  • 7/9
  • 8/9
  • 9/9

شكرا لقرائتكم خبر عن الممثل المصري خالد عبد الله في موقع The Crown للقيام بدور دودي الفايد.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شوهد الممثل المصري خالد عبد الله في موقع تصوير مسلسل الدراما الملكية The Crown لأول مرة بعد أن تعاقد على دور حبيب الأميرة ديانا دودي الفايد، حسبما ذكر موقع الديلى ميل.

الممثل المصري خالد عبدالله يؤدي دور دودي فايد في مسلسل The Crown
الممثل المصري خالد عبدالله يؤدي دور دودي فايد في مسلسل The Crown

 

Dramatic: Khalid Abdalla has been seen on set for the first time after it was reported he'd landed the role of Princess Diana's boyfriend Dodi Fayed in The Crown

 

RIP: Dodi pictured above in New York, 1997, months before his death in the same car accident as the Princess

دودى الفايد

 

ووصل خالد  39 عاما موقع التصوير جنبًا إلى جنب مع زوجته كريسيدا تريو والممثلة إيرين ريتشاردز أثناء صعودهم نسخة طبق الأصل من اليخت السوبر الشهير الذي يبلغ ثمنه 170 ألف جنيه إسترليني في ماربيا.

Sprawling: The British actor was spotted arriving to film scenes for the Netflix on the Titania, which will act asa replica of the mogul's famous £170,000 superyacht in Marbella

سيظهر خالد أمام إليزابيث ديبيكي التي تقوم بدور الأميرة ديانا في الموسمين الخامس والسادس من The Crown .

History: There were no official visits to Spain by the royals in the 1990s and it is thought that the crew could have been filming scenes from when Diana and her lover Dodi Fayed visited St. Tropez in 1997 together (pictured)

 

Jovial: Khalid was accompanied by multiple crew members as well as his wife Cressida Trew, and Welsh actress Erin Richards, whose role in the series is not yet known

 

Friendly: Erin and Khalid shared a sweet embrace after meeting on the yacht's deck

Big money: Also seen on the set was a classic Rolls Royce Corniche in scarlet red, ready for use in the scenes

وكان قد كشف موقع فارايتي عن تعاقد الممثل المصري خالد عبدالله على لعب دور دودى الفايد في الموسم الجديد من مسلسل The Crown والذى رحل في حادث السيارة الشهير الذي أودى بحياته هو والأميرة ديانا، بينما يلعب الممثل والمخرج الفلسطيني سليم ضو دور والد دودي فايد..

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا