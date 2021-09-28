شكرا لقرائتكم خبر عن الممثل المصري خالد عبد الله في موقع The Crown للقيام بدور دودي الفايد.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شوهد الممثل المصري خالد عبد الله في موقع تصوير مسلسل الدراما الملكية The Crown لأول مرة بعد أن تعاقد على دور حبيب الأميرة ديانا دودي الفايد، حسبما ذكر موقع الديلى ميل.



الممثل المصري خالد عبدالله يؤدي دور دودي فايد في مسلسل The Crown

دودى الفايد

ووصل خالد 39 عاما موقع التصوير جنبًا إلى جنب مع زوجته كريسيدا تريو والممثلة إيرين ريتشاردز أثناء صعودهم نسخة طبق الأصل من اليخت السوبر الشهير الذي يبلغ ثمنه 170 ألف جنيه إسترليني في ماربيا.

سيظهر خالد أمام إليزابيث ديبيكي التي تقوم بدور الأميرة ديانا في الموسمين الخامس والسادس من The Crown .

وكان قد كشف موقع فارايتي عن تعاقد الممثل المصري خالد عبدالله على لعب دور دودى الفايد في الموسم الجديد من مسلسل The Crown والذى رحل في حادث السيارة الشهير الذي أودى بحياته هو والأميرة ديانا، بينما يلعب الممثل والمخرج الفلسطيني سليم ضو دور والد دودي فايد..