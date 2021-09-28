شكرا لقرائتكم خبر عن ويل سميث يكشف تفاصيل اتفاق عقده مع زوجته جادا خلال زواجهما.. لاينصح به أحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف النجم الأمريكى الشهير، ويل سميث، عن تفاصيل اتفاق عقده مع زوجته الممثلة جادا بينكيت سميث، خلال مرحلة ما من زواجهما، موضحا أن الاتفاق كان لضمان استمرار حياتهما الزوجية.

وكشف سميث، فى حديثه لمجلة "جي كيو"، عن اتفاقه مع زوجته بألا يكون زواجهما "أحاديا"، أو الزواج من الشخص نفسه طوال الوقت، وذلك لاعتقادهما أن "الزواج ليس سجنا"، وذلك وفقا لما نقلته وكالة سبوتنيك الروسية.

وأوضح سميث، سبب هذا القرار، مشيرا إلى أن زوجته "جادا" لم تؤمن قط بالزواج التقليدى، وكان هناك أفرادا من عائلتها تربطهم علاقة غير تقليدية، ولذلك هي نشأت بطريقة مختلفة تماما عن الطريقة التي نشأ هو فيها.

وأشار ويل سميث، خلال المقابلة، إلى أن ذلك الاتفاق نجح معه وزوجته، إلا أنه أكد أنه لن يوصى به للآخرين، وتابع: "لقد منحنا بعضنا البعض الثقة والحرية، مع إيماننا بأن كل شخص يجب أن يجد طريقه الخاص، والزواج بالنسبة لنا لا يمكن أن يكون سجنا، وأنا لا أقترح اتفاقنا لأي شخص، أنا لا أقترح هذا الطريق لأي شخص، لكن تجارب أن الحريات التي قدمناها لبعضنا البعض والدعم غير المشروط بالنسبة لي هو أعلى تعريف للحب".