شكرا لقرائتكم خبر عن المسلسل الكورى Squid Game ينافس على صدارة الأكثر مشاهدة عالميا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق المسلسل الكوري Squid Game، الذى عرض منذ أيام قليلة عبر المنصة الأمريكية نتفليكس، شعبية كبيرة فى مختلف دول العالم، ليقترب من تحقيق رقم قياسى فى نسب المشاهدة وفقاً لتصريحات الرئيس التنفيذي للشركة المنتجة.

ونقلت صحيفة الديلي ميل البريطانية، تصريحات الرئيس التنفيذي للشركة المنتجة، الذى أكد أن المسلسل الكوري تم إعداده بالفعل ليكون أفضل عرض غير إنجليزي للمنصة الأمريكية، مؤكداً على فرصة المسلسل الجيدة جدًا ليكون أكثر الاعمال شعبية.

ويحتل حاليا المسلسل الكوري المرتبة الأولى فى جميع أنحاء العالم، من حيث نسب المشاهدة الحالية، ليصبح أكبر عرض بلغة غير الانجليزية يتم مشاهدته حالياً لينافس بقوة على الترتيب الاول للاعمال الدرامية الاكثر مشاهدة فى تاريخ المنصة الأمريكية.

وفي وقت سابق، أصدرت المنصة الامريكية قائمة أفضل 10 تصنيفات لعروضها وأفلامها الأصلية، والتي يتم حساب عدد مشاهدتها بعد إصدارها لمدة 28 يومًا، وتم إصدار مسلسل Squid Game في 17 سبتمبر، مما منحها حوالي 11 يومًا فقط من المشاهدة.