شكرا لقرائتكم خبر عن توفيق عبدالحميد: لا أفضل الكلاب على البشر ومفيش نص قرآنى يصفهم بالنجاسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أثار عددا من الصور نشرها الفنان الكبير توفيق عبد الحميد برفقة كلبيه عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعى، جدلا واسعا خلال الساعات الماضية، وكثرت الأقاويل حول صحة هذه الصور، وتعددت التساؤلات والشائعات، خاصة أن الفنان توفيق عبد الحميد ليس من الفنانين النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعى.

لذلك تواصل تلفزيون الخليج 365 مع الفنان توفيق عبد الحميد، وتحدث خلال مداخلة هاتفية أجراها مع الكاتب الصحفي على الكشوطى عن الشائعات التي طالته بعد هذه الصور، ومنها شائعة إصابته بحالة إكتئاب وتفضيله الكلاب عن البشر.



توفيق عبد الحميد وعلي الكشوطي توفيق عبد الحميد وعلي الكشوطي

وقال: “يا ساتر يارب أنا أفضل الكلاب عن البشر، لكن هم أرقى مخلوقات الله مع الإنسان، وفى بعض الحيوانات ليها مكانة خاصة منها الكلب، وموضوع النجاسة ده مفيش نص قرآنى بيقول أن الكلب نجس، ولو هو نجس مكانش ربنا أختاره مع أهل الكهف، لأن الكلب في صفات فيها نوع من النبل، الإخلاص والوفاء وحماية صاحبه، مخلوقات رائعة، أشك أن في مخلوق هيكون في الصفات دى وبعدين ربنا يصفه بالنجاسة، أنا معنديش نص قرآنى هو ده اللى أنا اعتد بيه، إذا كان في نص قرآنى بيقول أن الكلب نجس أوكيه، مفيش يبقى ده كلام قابل للإجتهاد وتتنوع وجهات النظر”.



علي الكشوطي وتوفيق عبد الحميد

وتابع:”هما نوعهم لابرادور وده نوع مش شرس وجليس الأطفال والكبار وبيحب اللعب، وأسمهم نفس الأربع الحروف بالعربى والأنجليزى ، كاجو وجوكا، وأنا جايبهم من وهما قد كف الأيد لحد ما كبروا، وعندهم 9 سنين دلوقتى”.

وأضاف:"هى مسؤلية وكان الأنسب يبقى البيت بجنينة، بس أنا منتبهتش للحكاية دى إلا بعد فوات الأوان، كنت حبتهم خلاص ومقدرش استغنى عنهم، هم كائنات ذكية ومبهجة".