شكرا لقرائتكم خبر عن محمد محمود عبد العزيز لـ دنيا سمير غانم:" النصيحة الوحيدة هى الصبر" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص الفنان محمد محمود عبد العزيز، على توجيه رسالة دعم للفنانة دنيا سمير غانم، بعد بكائها لحظة تسلمها تكريم والديها الراحلين سمير غانم ودلال عبر العزيز.

ونشر محمد، صورة دنيا عبر خاصية ستورى على حسابه على إنستجرام، قائلا:" أنا مقدر النظرة دى تماما وفاهمها جدا جدا و كان نفسى أكون إيجابى وأقولك تعملى إيه عشان تعدى المرحلة دى، بس للأسف أنا أصلا مش عارف أعديها لحد دلوقتى لكن النصيحة الوحيدة هي الصبر وأننا نحاول نعمل اللى يفيدهم و يوصلهم لحد ما نقابلهم تانى ان شاء الله".



محمد محمود عبد العزيز

وتسلمت النجمة دنيا سمير غانم تكريم والدها الراحل الفنان سمير غانم ووالدتها الفنانة دلال عبدالعزيز، أمس الاثنين، من المهرجان القومي للمسرح المصري، وبكت خلال التسليم وقالت اشكر إدارة المهرجان على التكريم وشكرا لكل الناس وحبكم هو اللي مصبرنا.

المهرجان القومي للمسرح المصري يستهدف عرض نماذج متميزة مما قدم في فضاءات العرض المسرحي في مصر وذلك من أجل تأصيل ملامح المسرح المصري المُعبّر عن الشخصية المصرية. ونشر الرسالة التنويرية لبناء الإنسان، وكذلك تشجيع المبدعين من فناني المسرح على التنافس الخلّاق، ويُحفّز الفِرَق المسرحية على تطوير عروضها فكريًّا وأدائيًّا وتقنيًّا، من أجل المشاركة في صناعة مستقبل أفضل للوطن.

يُذكر أن فعاليات المهرجان القومي للمسرح المصري قد بدأت أمس الاثنين وتستمر حتى التاسع من أكتوبر المُقبل ويتنافس علي جوائز المهرجان ٣٣ عرضا مسرحيا تعرض علي مسارح القاهرة والدخول مجانا للجمهور .