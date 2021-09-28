شكرا لقرائتكم خبر عن حمدى المرغنى يخضع للعزل المنزلى بعد إصابته بكورونا وتأجيل فيلمه "زومبى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصيب الفنان حمدى المرغنى بفيروس كورونا الأيام الماضية، جاء على إثره توقف تصوير فيلمه الجديد "زومبى" الذى يشارك في بطولته الفنان على ربيع، ويخضع المرغنى للعزل المنزلى وتلقى البروتوكول لحين التعافى من الفيروس، ولم يحدد صناع الفيلم موعد استئناف التصوير.

وفى سياق آخر، انتهى حمدي الميرغني مؤخرًا من تصوير فيلم تماسيح النيل، تأليف لؤي السيد وإخراج سامح عبدالعزيز، ويشارك فيه عدد كبير من النجوم ومنهم مصطفى خاطر، كريم عفيفي، خالد الصاوي، ويزو، وسليمان عيد، وأخرون.

فيلم "زومبى على جنبى" تأليف أمين جمال وإخراج عمرو صلاح وبطولة على ربيع، حمدى الميرغنى،كريم عفيفى، هاجر أحمد، محمد أوتاكا، عارفة عبد الرسول، محمد محمود، وعدد آخر من الفنانين، وتدور أحداثه في إطار كوميدى حول فرقة غناء شعبية، بقيادة علي ربيع.