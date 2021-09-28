شكرا لقرائتكم خبر عن رامى مالك فى نزهة رومانسية مع صديقته قبل أيام من طرح No Time To Die "صور" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصدت عدسات المصورين، ظهور النجم العالمى رامي مالك، فى نزهة رومانسية مع لوسي بوينتون، فى شوارع مايفير الأمريكية، قبل أيام من عرض فيلمه المنتظر No Time To Die، الذى يجسد فيه شخصية الشرير أمام النجم العالمى دانيال كريج صاحب شخصية جيمس بوند.

ونقلت صحيفة الديلي ميل البريطانية، صور النجم العالمي صاحب الأصول المصرية، وهو فى أحد المطاعم الشهيرة فى منطقة مايفير، مساء الاثنين، مع صديقته لوسي بوينتون، قبل عرض الفيلم المنتظر No Time To Die ، الذى يطرح فى السينمات يوم الخميس المقبل.



رامى مالك وصديقته

وظهر الممثل البالغ من العمر 40 عامًا، الحائز على جائزة الأوسكار، مع صديقته البالغة من العمر 27 عامًا، واللذان يتواعدان منذ عام 2018، وسط اجراءات احترازية وهما يرتديان أقنعة الوجه باللون الأسود.



صديقة رامي مالك



رامى مالك

يدور فيلم No Time To Die حول حياة جيمس بوند الذى ترك الخدمة النشطة ليتمتع بحياة هادئة فى جامايكا، لكن هدوء حياته لا يدوم طويلاً، حيث يحضر صديقه القديم فيليكس ليتر من وكالة الاستخبارات المركزية لطلب المساعدة، ومن ثم تبين أن مهمة إنقاذ عالِم مخطوف كانت أكثر خيانةً مما كان متوقعًا، ما أدى إلى وصول بوند إلى شرير غامض مسلح بتكنولوجيا جديدة خطيرة.

فيلم No Time to Die من إخراج كارى جوجى فوكوناجا، الذى شارك فى التأليف جنبا إلى جنب مع نيل بورفيس، روبرت واد، سكوت ز. بيرنز، فيبى والر – بريدج، إيان فليمنج، وجدير بالذكر أن فيلم جيمس بوند 25 يعتبر آخر فيلم فى سلسلة جيمس بوند الذى يقوم ببطولتها دانيال كريج بعدما حققت السلسلة الذى يقوم ببطولتها أعلى الإيرادات فى تاريخ السلسة الشهيرة.

ويجسد رامى مالك ذو الأصول المصرية شخصية الشرير فى الجزء الجديد، سافين، وهى الشخصية التى ترتدى ماسك أغلب مشاهد الفيلم.