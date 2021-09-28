شكرا لقرائتكم خبر عن المخرج عبد اللطيف بن عمار : مشكلة السينما التونسية ليست اللهجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقيمت منذ قليل ندوة تكريم المخرج التونسي عبد اللطيف بن عمار خلال فعاليات الدورة ال ٣٧ لمهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط والذى يرأسه الناقد الأمير أباظة ، أدارت الندوة الناقدة د.لمى طيارة.

وقال المخرج التونسي عبد اللطيف بن عمارأن هناك أزمة حقيقية تواجه السينما العربية بشكل عام وهى أنها لم تتخذ من السوق العربي ركيزه من أجل الانتشار العالمى بل بجأت للسوق العالمى مباشره وهذا ليس بصحيح .

وأضاف المخرج التونسي عبد اللطيف بن عمار، السينما العربية تقوم بعمل أفلام للمتفرج الأجنبي الذى يمتلك ثقافة أجنبية مختلفة عن الثقافة العربية التى تربينا عليها وهذا ليس جيد ولابد أن ينتبه الصناع لذلك .

وتابع ، البعض يرى أن المشكلة الحقيقة التى تواجهها الأفلام التونسية هى اللهجة وأن الجمهور المصرى لا يفهم اللهجة التونسية ولكن على جانب أخر نجد أن الأفلام المصرية قد انتشرت فى شمال أفريقيا وغيرها من الدول لذا فمن المؤكد أن المشكلة ليست فى اللهجة كما يدعى البعض ولكن المشكلة فى ضرورة خلق أرض مشتركة ليقف عليها الجميع .

ويقام مهرجان إسكندرية السينمائى لدول البحر المتوسط فى دورته ال37 ، والذى يرأسه الناقد الأمير أباظة فى الفترة من 25 سبتمبر وحتى 30 سبتمبر ، وشهد حفل إفتتاحه تكريم كلا من المخرج علي بدرخان ، الفنان خالد الصاوى ، الفنانة سلوى خطاب ، المخرج عمر عبد العزيز ، اسم الكاتبه كوثر هيكل ، والناقدة خيريه البشلاوى .