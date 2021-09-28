شكرا لقرائتكم خبر عن نيكول سابا تتعاقد على بطولة فيلم "مفتاح الحب" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت النجمة اللبنانية نيكول سابا، عن تعاقدها على فيلم جديد بعنوان "مفتاح الحب، وهو من نوعية الأفلام الرومانسية الاجتماعية، حيث من المقرر تصوير الفيلم بالكامل في مدينة أبوظبي بالإمارات، وكتبت سابا على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك:" الحمد لله تعاقدت على بطولة فيلم سينمائي جديد بعنوان (مفتاح الحب زهرة أوركيد)، من تأليف وحوار الممثل بسام على الذي سيلعب معي دور البطولة ويشاركنا أيضا في البطولة الممثل ميلاد يوسف وروعة ياسين والممثلة القديرة مهى المصري، ومجموعة جميلة من الممثلين بإدارة المخرج المصري جمال السروي وسيتمّ تصويره كاملاً في أبوظبي”.





يذكر أن نيكول سابا أقامت حفلا غنائياَ ضخماً الأيام الماضية بمدينة العلمين الجديدة رفع شعار "كامل العدد"، بحضور عدد كبير من الجمهور، وقدمت نيكول سابا وصلة غنائية استعراضية، مع مجموعة من الأغاني مثل: "براحتي، التوتو ني، قررت، يا واد يا تقيل، سهر الليالي، يا مصطفى يا مصطفى"، وغيرها.