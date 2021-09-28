شكرا لقرائتكم خبر عن تصوير حلقات بالجزء الخامس من الدراما الملكية The Crown فى إسبانيا .. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عاد فريق عمل مسلسل الدراما الملكية The Crown إلى كوستا ديل سول، لبدء تصوير حلقات من الجزء الخامس فى ماربيا، وأظهرت اللقطات في جنوب إسبانيا، المخرج فيليب مارتن، وهو يوجه فريق العمل أثناء تصوير مشاهد العمل الدرامى، وذلك حسب ما نشره موقع الديلي ميل.

ويقول تقرير الصحيفة البريطانية، "لم تكن هناك زيارات رسمية إلى إسبانيا من قبل أفراد العائلة المالكة في التسعينيات، فمن المحتمل أنهم كانوا يصورون جولة للملكة إليزابيث، والأمير فيليب، عام 1992 فى أستراليا، وقام الفريق بتصوير مشاهد من المفترض أن تكون تحت الأرض في مدينتى ماربيا ومالقة".

وفي الجزء الخامس يستكمل تصوير الزيارة الملكية لتشارلز وديانا، في مالقة، واستخدم الطاقم سقف فندق إيه سي مالاجا لتصوير مشاهد يظهر فيه حشد يرحب بالزوجين في بريسبان في أستراليا.

وسيعود مسلسل The Crown مع المزيد من الدراما الملكية العام المقبل، حيث تم الكشف عن أن The Crown سيعود فى موسمه الخامس، نوفمبر 2022، وتم إعلان موعد العرض من قبل الممثلة العالمية إميلدا ستونتون، التي تقوم بدور الملكة إليزابيث الثانية، ملكة بريطانيا، حسبما ذكر موقع deadline.

وكان من المقرر أن يختتم The Crown في البداية بالموسم الخامس، لكن صانع المسلسل بيتر مورجان، نفى الأمر وأشار إلى أن الدراما الحائزة على جائزة إيمى، ستنتهى فى الجزء السادس.