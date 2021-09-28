شكرا لقرائتكم خبر عن حفيدة الزعيم هالة مقبل: "جدى بيحب فيديوهات تقليدى له على تيك توك" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اشتهرت هالة مقبل، حفيدة الزعيم عادل إمام بفيديوهات لها وهى تقوم بتقليده فى بعض أعماله على تيك توك.

وقالت هالة، في أحد اللقاءات التلفزيونية:" خليت جدى يشوف الفيديو وقعد يضحك وعجبه وفيديو مدرسة المشاغبين مكنش في حاجة في دماغى وأنا بعمله وكله افتكرأنى عاملت فيديو ونزلته على تيك توك أنى عاوزه أمثل، وبحب له أوى فيلم مرجان أحمد مرجان و بحب مسلسل صاحب السعادة و عوالم خفية".

يذكر أن الزعيم عادل إمام، قضى إجازة الصيف بصحبة أسرته في الساحل الشمالى كما هو معتاد كل صيف، لاسيما وأنه غير مرتبط بتصوير أعمال فنية جديدة، كما أنه لم يحدد موقفه من المشاركة فى دراما رمضان المقبل حتى الآن.

الزعيم عادل إمام غاب عن المشاركة في دراما رمضان الماضى، وذلك بعدما قدم مسلسل "فلانتينو" في رمضان قبل الماضى، من تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج رامى إمام، وشارك في بطولته داليا البحيرى، ودلال عبد العزيز، وفاء صادق، طارق الإبيارى، هدى المفتى، محمد كيلانى، رانيا محمود ياسين، إلهام عبد البديع، سليمان عيد، بدرية طلبة، أحمد فريد، جميل برسوم، محسن منصور، علاء عمرو وعدد آخر من الفنانين.