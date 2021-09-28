شكرا لقرائتكم خبر عن هاني لاشين: كمال الشناوي داخل البلاتوه لا يعرف سوى طاعة المخرج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقيمت منذ قليل، ندوة بمناسبة مئوية الفنان الراحل كمال الشناوي ضمن فعاليات مهرجان الإسكندرية السينمائى لدول البحر المتوسط فى دورته الـ37، وأدار الندوة الناقد وليد سيف، وبمشاركة المخرج هاني لاشين، والناقد الأمير أباظة رئيس المهرجان.

وقال المخرج هاني لاشين، كان من حظي اني اشتغلت مع كمال الشناوي، وكان لما بيدخل البلاتوه عشان التصوير مش بيعرف غير الطاعة للمخرج مش زي الأيام دي، وعنده توحد غريب لما يلبس الشخصية ممكن متعرفهوش.

وتحدث المخرج هاني لاشين عن آخر عمل جمعه بالراحل كمال الشناوي وهو مسلسل "لقاء السحاب" قائلا، كانت حالته الصحية أثناء تصوير المسلسل متماسكا ولكن لم يكن يستطيع المشي وكان عشان يمشي خطوتين لازم حد يسنده، وده كان بيخلق عندي كمخرج مشكلة كبيرة ولازم احلها واعمل قطعات في المونتاج وباخد كادرات محددة.

وتابع المخرج هاني لاشين: كمال الشناوي كان ذو أداء صوتي مميز، فكان يمتلك صوت خاص جدا وبيستخدمه في التمثيل بشكل احترافي، وينتقي نبرة صوته في الموقف المناسب له، مثل الفنانة الكبيرة أمينة رزق، لدرجة اني اطلقت عليهم بيانو مكتمل النغمات.

وأضاف هاتي لاشين: أداء كمال الشناوي كان متنوع ومميز وكان مثلا أدائه في فيلم "المرأة المجهولة" مع شادية كان رائع جدا وهو لا يختلف شيئا عن عمر الشريف عندما تسبب في مفاجأة وصدمة للجمهور بعد فيلم الأراجوز، مؤكدا، كمال الشناوي كان قادر علي تجسيد كل الشخصيات والأدوار المختلفة وهذا من أسباب ترشيح المخرجين له.