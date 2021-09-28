” خسيت مخصوص عشان أقابله”… حفيدة عادل إمام تكشف هوية فتى أحلامها.. فنان مصري شهير جداً – شاهدوا من يكون

كتب امير فتحي في الثلاثاء 28 سبتمبر 2021 05:45 مساءً - في وقتٍ سابق، كشف المخرج رامي إمام قصة أول صورة تجمع الفنان العالمي من أصول مصرية مينا مسعود مع ابنة شقيقته “هالة”، مؤكدًا أن حفيدة عادل إمام ظلت تحلم طوال الفترة الماضية بمقابلة نجمها المفضل والحصول على نُسخة موقعة من أسطوانة فيلم «علاء الدين» ونجحت في تحقيق الحلم ومقابلة مينا فور وصوله إلى مصر.

رامي نشر عبر حسابه بموقع إنستجرام أول صورة لحفيدة عادل إمام هالة مقبل مع مينا مسعود وهو يمنحها نسخة من فيــلم «علاء الدين» وعلق عليها قائلا: عندما يكون لديك حلم … تتمنى دائمًا أن يتحقق في يوم من الأيام، واليوم حققت ابنة أختي هالة مُقبل البالغة من العمر 11 عاما، أحد أحلامها التي كانت تعمل عليها منذ ما يقرب من 4 أشهر.

وأضاف رامي إمام: وعدها والدها أحمد مقبل بأنها إذا فقدت بعض الوزن، فيمكنها مقابلة نجم هوليوود المصري مينا مسعود، في مصر قبل مهرجان الجونة السينمائي، هالة عملت بجد على حلمها وفقدت الكثير من وزنها وأخيرًا قابلت مينا مسعود اليوم.

وتابع إمام: “هالة، أنا فخور جدًا بك يا حبيبتي، أنت مثال صافٍ على الإرادة والصبر والشغف، أحمد مقبل، أنت أب عظيم، مينا مسعود شكرا لكونك رمزا وملهما لأجيالنا، ربنا يحفظك”.

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من ناحية أخري، كشفت “هالة مقبل” حفيدة عادل إمام في أول ظهور إعلامى لها، عن رد فعل جدها بعد مشاهدته لفيديو لها على “تيك توك” تقوم فيه بتقليده في أحد مشاهد مسرحيته الشهيرة “مدرسة المشاغبين“، قالت هالة في لقاء لها مع برنامج ET بالعربي “وريتله الفيديو وكان بيضحك وعجبه اوي”

وعن حذف مقطع الفيديو بعد تلقيها عددًا من التعليقات السلبية قالت هالة مقبل: “فيديو مدرسة المشاغبين مكنش في حاجة في مخي وانا بعمله وكذا حد افتكر أن علشان عملت فيديو ونزلته أن أنا عايزة امثل”.

وتابعت قائلة “الناس مكنتش واخده بالها أنهم بيشتمو حد صغير ولو حد شتم عيالهم هينزلوا يموتوهم في الشارع”

وعن تعامل عادل إمام مع احفاده أوضحت هالة مقبل أنه يتعامل مع كل شخص فيهم بطريقة مختلفة حيث قالت “هو عارف كل واحد عاوز ايه وبيشجعه”

كذلك عبرت هالة مقبل عن حبها لـ مينا مسعود والتحدي الذي دخلته مــع والدهــا من أجــل مقابلته، حيث قالت: “بابا قالي لو خسرت كام كيلو من وزني هروح اقابله”.

وعن سعادتها بلقاء مينا مسعود قالت هالة أنها بكت من فرط السعادة.

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