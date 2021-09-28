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كتب امير فتحي في الثلاثاء 28 سبتمبر 2021 05:45 مساءً - انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للبرومو الدعائي الخاص بحلقة برنامج ” مع الفارس ” الذي يقدمه الإعلامي العراقي ” نزار الفارس ” على قناة الرشيد والمقرر إذاعتها يوم الجمعة المقبل .
ويستضيف نزار الفارس في حلقة برنامجه الفنانة المصرية ” فيفي عبده ” للحديث عن أبرز محطاتها الفنية والكشف عن موعد إعلان اعتزالها المجال الفني بشكلِ عام .
وتضمن مقطع الفيديو كواليس تصوير الحلقة .. كما ظهر نزار الفارس وهو يوجه سؤالا صادما لفيفي عبده فقال : ” هل تريدين بعد موتك يكتبون على قبرك الراقصة؟ ” .. لتقابل الأخيرة سؤاله بذهول .
كانت هذه تفاصيل خبر نزار الفارس لفيفي عبده : ” هل تريدين بعد موتك يكتبون على قبرك الراقصة ؟ “ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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