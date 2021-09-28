أحمد آدم باكياً على الهواء: تزوجت بسبب علبة سجائر

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: لم يتحكم الفنان أحمد آدم في مشاعره على الهواء، ولم يتمالك دموعه وانخرط في البكاء عندما تذكّر اللحظات القاسية والصعبة التي مرّ بها في حياته، ومنها موقف حدث مع زوجته في فترة الخطوبة.

وقال، خلال لقائه مع الإعلاميين خيري رمضان وكريمة عوض ببرنامج “حديث القاهرة” المذاع عبر فضائية القاهرة والناس: “عندما خطبت زوجتي كنّا على باب الله، وبعدها جاءت لحظة شعرت فيها بأنّه لا ينفع أن نكمل معاً بسبب الظروف الصعبة للغاية، وأصبحت أربط نجاحي بالسفر”.

وأضاف: “ذات مرة كنا نسير في سان ستيفانو بالإسكندرية ونحن نقيم في محرم بك، وقمنا بالمشي فلم يكن في جيبي سوى شلن وسيجارتين. كل هذا وأنا أريد أن أمهد لها أن ننهي علاقتنا، وقلت لها أنتِ بنت ناس ولا أريد أن تعاني معي، وعندما سألتني أنت كارهني ولا تريدني أم أنّ الموضوع خاص بما تقوله، فبكيت”.

وتابع: “فجأة نظرت في الأرض وجدت سيجارة في سيجارة وعلبة سجائر، في ربع جنيه في جنيه، رغم أن هذا الشارع كل الإسكندرانية يعرفون أن لا أحد يمشي فيه، فنظرت يميناً ويساراً لأجد أي شخص يسير وتكون هذه النقود وقعت منه، وهي تقول لي هذه سجائر، فما بالك ربنا يعمل فينا إيه ونحن نتزوج”.