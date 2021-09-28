فيديو – بعد موعد عشاء.. أنجلينا جولي في منزل ذا ويكند

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: رصدت كاميرات الباباراتزي الممثلة الأميركية أنجلينا جولي تخرج من مطعم جورجيو بالدي الإيطالي الفاخر برفقة المغني الكندي ذا ويكند مساء يوم السبت. وهكذا، بدأت الإشاعات حول وجود علاقة تجمعهما.

وكانت جولي قد وصلت إلى المطعم بمفردها عند الساعة 8:05 من مساء يوم السبت الماضي. ثمّ خرجت بعد ساعتين ونصف الساعة برفقة ذا ويكند. وظهر الفنانان بثيابٍ متناسقةٍ إذ اعتمدا اللون الأسود في إطلالتهما كاملةً. كما صعدت جولي إلى سيارة الدفع الرباعي الخاصة بالمغني وتوجها معاً إلى منزله الفاخر.

ولم يكن هذا الظهور العلني الأول الذي يجمع ذا ويكند (31 عاماً) بجولي (46 عاماً). فقد التقى النجمان في المطعم نفسه في 30 حزيران (يونيو).

ولم يصدر الفنانان حتى الآن أيّ تصريحٍ متعلق بالأمر كما لم يؤكد أيّ منهما الإشاعات بعد.