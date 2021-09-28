ويل سميث يعترف: أنا وزوجتي نمارس علاقات مع شركاء آخرين

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تحدث الممثل الأميركي ويل سميث في مقابلة له مع مجلة “جي كيو” GQ عن علاقته مع زوجته الممثلة والمغنية الأميركية جادا بينكيت سميث، فصرّح بأنّ زوجته لم تكن الوحيدة التي حظيت بعلاقات خارج نطاق زواجهما.

وكانت بينكيت قد اعترفت بتورطها في علاقة مع المغني الأميركي أوغست السينا في خلال برنامجها “راد تيبل توك” Red Table Talk في شهر تموز (يوليو) من عام 2020.

وأثار هذا الاعتراف جدلاً كبيراً كما سلط الضوء على علاقة الثنائي سميث وبينكيت.

وصرّح سميث لمحاورة المجلة ويسلس لواري أنّ التعابير التي ظهرت على وجهه عند اعتراف زوجته بالخيانة لم تكن نابعة من حزنه بل إنّه كان متعباً جداً فحسب. وأضاف سميث أنّ علاقته بزوجته غير تقليدية وأنهما يمنحان بعضهما الحرية والحق في مواعدة أشخاص آخرين.

وقال: “لقد منح كلّ منا الحرية والثقة للآخر ونؤمن أنّ كل ثنائيّ له طريقته الخاصة في التعامل مع الزواج. نحن لا نريد أن يكون زواجنا بمثابة حبسٍ لنا كما أنّنا لا نفرض أسلوبنا على أحد. لكن وفقاً لتجربتي، فإنّ الحرية والدّعم غير المشروط اللذين قدّمهما كلّ منّا للآخر هما من أسمى معاني الحب”.

وتطرّق النجم إلى الحديث عن زواجه وعائلته في كتاب مذكراته “ويل” Will الذي سيصدر في التاسع من شهر تشرين الثاني (نوفمبر).