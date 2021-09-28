بعد دخول والدته المستشفى.. الصدمات تطارد رامي صبري

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تعرّض الفنان رامي صبري إلى صدمة جديدة، بعدما دخلت والدته المستشفى، إثر إصابتها بأزمة صحيّة، ورغم ذلك إلّا أنه يحارب أحزانه على طريقته الخاصة، ووضح ذلك بعدما فقد شقيقه كريم صبري في حادث غرق بترعة المريوطية، حيث عاد للغناء بعدها وأحيا عدداً من الحفلات، وواصل عمله نظراً إلى الالتزامات العديدة له.

وأبدى تماسكه عندما دخلت والدته المستشفى وتم حجزها بالعناية المركزة مدة ثلاثة أيام، حيث لم يعلن عن ذلك إلّا بعد أن تحسّنت صحتها، ووجّه الشكر للأطباء المسؤولين عن رعاية حالتها وذلك عبر التواصل الاجتماعي.

ونشر صوراً للأطباء الذين عالجوا والدته، وعلّق قائلاً: “الحقيقة أريد أن أشكر المستشفى الخاص الذي قام بعلاج والدتي، والأطباء على اهتمامهم ورعايتهم حالة أمي… الحمد لله هي بخير بعدما كانت في الرعاية مدة 3 أيام”.

وكان قد طرح أغنية “حالة اكتئاب”، التي جمعته بشقيقه كريم عقب وفاته، وحققت أكثر من 1.5 مليون مشاهدة عبر “يوتيوب”، حيث كان شقيقه قد سجلها بصوته قبل وفاته، ثم قرر رامي تسجيل صوته أيضاً ليكون أول وآخر ديو غنائي يجمعهما.

ويستعد صبري لطرح عدد من الأغنيات “السينغل”، بعد أن أحيا عدداً من الحفلات الغنائية في مصر والسعودية.