في “اليوم الوطني للابنة”.. معجبو كيم كارداشيان يتّهمونها بالنرجسية

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: نشرت نجمة تلفزيون الواقع على حسابها على “انستغرام” صوراً لها وهي مراهقة لمناسبة “اليوم الوطني للابنة”.

وكانت كارداشيان قد ألتقطت هذه الصورة في مرأب منزل العائلة القديم وداخل سيارة والدتها والتي تعكس فترة التمرّد التي مرّت فيها.

وكتبت كارداشيان: “علمت أنّ اليوم هو اليوم الوطني للابنة، لذا نشرت هذه الصور من أجل أمي وابنتيّ عندما تصبحان مراهقتين. أرجو منكما يا نورث وتشاي أن لا تصعبا عليّ الأمر عندما تمرّان بهذه المرحلة. وأنا آسفة يا أمي! أذكر أنني عوقبت لأنّ كورتني أخذت سيارتك من دون إذنٍ رغم أنني لم أشاركها الفعل. وانتهى بنا الحال نلتقط صوراً في المرأب”.

ولم تلقَ الصور استحساناً من معجبي كارداشيان كافةً، حيث علّق جزءٌ منهم بتعليقات سلبية واتهموها بالنرجسيّة لنشر صور لها بدل بنتيها.

وكتب أحدهم في خانة التعليقات على المنشور: “كيم تعثر دائماً على مبرر لتنشر صوراً لنفسها”.

وعلّق آخر: “نرجسية إلى أقصى الحدود. لديك طفلتين وهذه مناسبة لتتكلمي عنهما لا عن نفسك”.

أمّا كريس جينير والدة كيم، فكتبت بدورها: “يا لأيام الماضي الجميل!!! أشكر الله أنّنا قطعنا هذه المرحلة!!!”.