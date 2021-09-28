جورج وسوف يتسبب باستبدال مدير مهرجان جرش

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أعلن وزير الثقافة علي العايد تعيين مازن قعوار مديراً تنفيذياً لمهرجان جرش للثقافة والفنون في الأردن، بدلاً من أيمن سماوي.

وجاء قرار العايد بعد جدل كبير أثاره اكتظاظ الجماهير في حفل الفنان السوري جورج وسوف يوم الجمعة الماضي، وعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية المفروضة في مواجهة جائحة كورونا، والتي تضمنت عدم السماح باستيفاء كامل الطاقة الاستيعابية للمسرح التاريخي.

وكان سماوي أعلن أن عدداً ممن حضروا حفل الفنان السوري جورج وسوف يوم الجمعة الماضي لم يتجاوز 3500 شخص، وأوضح أن الحفل حضره 75 في المئة من الطاقة الاستيعابية للمسرح الجنوبي، فيما كانت المنطقة العلوية للمهرجان فارغة.

ولكن وسائل إعلام أردنية أكّدت أنّ المسرح امتلأ بكل طاقته الاستيعابية التي تصل إلى 7 آلاف مشاهد، وحضر كثيرون ممن لا يملكون تذاكر فتم إخراجهم، ما أثار بلبلة حول طرد جماهير من حفل “أبو وديع”.

وعقب انتهاء الحفل، تداول ناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي الصور والكثافة الجماهيرية التي حدثت خلاله، مُؤكّدين أنّ ذلك يعني أنّه لا بد من سير الأمور بطريقة طبيعية في كل مناحي الحياة بالأردن من دون التشديد على الإجراءات الاحترازية في فعاليات من دون غيرها.

ومن أبرز الفنانين العرب الذين يحييون فعاليات جرش هذا العام: جورج وسوف، وماجدة الرومي ونجوى كرم، وحسين الديك وسيف نبيل، إلى جانب الأردنيين عمر العبداللات، وديانا كرزون، ونداء شرارة وزين عوض، بالإضافة إلى حوالي 40 فرقة فنية وفلكلورية محلية وعربية وأجنبية، مع انعقاد مؤتمر نقدي للرواية العربية، وأمسيات شعرية وقصصية متنوعة.

ويُسمح فقط لمن تلقى اللقاح من دخول حفلات المهرجان عبر استخدام “تطبيق سند”.