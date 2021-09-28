يارا ترفع منسوب التشويق لألبومها الجديد: “حزّروا فَزّروا كم أغنية”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: رفعت النجمة اللبنانية يارا منسوب التشويق لجديدها من خلال نشر مقطع فيديو عبر صفحتها الرسمية في موقع “انستغرام”، حزرت من خلاله المتابعين حول عدد الأغنيات التي سيتضمنها ألبومها الغنائي (اللبناني – المصري) الجديد.

وظهرت يارا بإطلالة عفوية في منزلها بدبي وعلّقت على الفيديو قائلةً: “بتتوقّعوا كم أغنية يتضمَّن ألبوم (ملّيت) اللبناني والمصري؟؟؟اللي رح يصدر قريباً على قناتي اليوتوب الرّسمية يلا حزّروا فَزّروا”.

وكانت يارا قد أعلنت منذ أيام أن ألبومها الجديد “مليت” سيصدر خلال الأسبوع الحالي على قناتها الرسمية في موقع “يوتيوب”، ونشرت صورًا لها من داخل الأستوديو مع فريق عمل الألبوم، وعلقت قائلةً: “أخيرًا انتهينا من تسجيل كامل ألبوم اللبناني والمصري الجديد اللي بيحمل عنوان “مليت”، وابتدا العد التنازلي، انتظروه خلال أسبوع”.

الجدير ذكره أن يارا أصدرت في الأسابيع الماضية 9 أغنيات خليجية من ألبومها الخليجي “غير الناس”، وهي “صد ورد”، “هلا مرحب”، “غير الناس”، “ساري”، “يمرني طاريك”، “ما ودعوني”، “على المكشوف”، “ملّيت”، “من علمك”.

وحصدت أغنيات ألبوم يارا الخليجي “غير الناس” نجاحًا كبيرًا ونسبة مشاهدة مرتفعة على قناتها الرسمية في موقع “يوتيوب”.

كما أصدرت يارا كليب لأغنية جديدة باللهجة المصرية بعنوان “أنا رحت منك”، كلمات الشاعر الراحل حسين السيد، وألحان الموسيقار الدكتور طلال، وتوزيع زيد نديم، وإشراف خالد أبو منذر.