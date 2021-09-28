"داخل كازينو الليل".. هاني لاشين يروي لحظة وفاة محمود المليجي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

روى المخرج هاني لاشين، لحظة وفاة الفنان الكبير محمود المليجي بين يديه داخل كازينو الليل، خلال ندوة مئوية النجم الراحل كمال الشناوي بمهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط في دورته الـ٣٧.

وقال لاشين، خلال الندوة اليوم الثلاثاء والتي يديرها الناقد وليد سيف: "كنا بنصور مشهد بفيلم (أيوب) داخل كازينو الليل ما بين عمر الشريف ومحمود المليجي، ولقيت المليجي بيقولي وريني هتعملي مكياج وتصغرني 30 سنة إزاي".

وأضاف: "وإحنا قاعدين نحكي، لقيته بيقول (الحياة غريبة أوي.. الإنسان بينام ويصحي وينام، وفوجئنا وإحنا قاعدين بسكوته ووفاته وهو قاعد معانا، رحمه الله".

وانطلق يوم السبت ٢٥ سبتمبر، حفل افتتاح مهرجان الإسكندرية السينمائي بحضور وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم، ومحافظ الإسكندرية اللواء محمد الشريف، والأمير أباظة رئيس المهرجان.

ويقام مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، في الفترة من 25 سبتمبر حتى 30 سبتمبر، وتحمل الدورة اسم المخرج الكبير علي بدرخان.

وشهدت الدورة الـ ٣٧ لمهرجان الإسكندرية، تكريم المخرج علي بدرخان، الفنان دريد لحام، الكاتبة كوثر هيكل، الناقدة خيرية البشلاوي، الفنان خالد الصاوي، المخرج عمر عبدالعزيز، الفنانة سلوى خطاب، المصور السينمائي طارق التلمساني والكاتب يوسف معاطي.