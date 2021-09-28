توفيق عبد الحميد ينشر صورا مع كلابه.. وهكذا علّق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

نشر الفنان توفيق عبد الحميد، صورا له مع كلابه عبر حسابه بموقع "فيسبوك".

وظهر عبد الحميد، في منزله مع كلابه، وعلّق: "كاجو الولد اللي فوق السرير.. وجوكا البنت اللي جنب السرير.. صحبة وعشرة الأيام".

توفيق عبدالحميد من مواليد 18 سبتمبر 1956، التحق بكلية الحقوق وتخرج منها عام 1979، ثم التحق بمعهد الفنون المسرحية وتخرج منه عام 1983، وبدأ مسيرته الفنية بالعمل في المسرح والذي قضى فيه فترة طويلة، قبل أن ينتقل إلى التليفزيون والسينما، ومن أبرز المسلسلات التي شارك فيها: "أم كلثوم، أوان الورد، حديث الصباح والمساء، أميرة في عابدين، بوابة الحلواني"، وفي السينما شارك في أفلام منها: "مافيا، أمير الظلام، حلم العمر" وغيرها.

يذكر أن أخر أعمال توفيق عبد الحميد "سي عمر وليلى أفندي" عام 2010، مع دلال عبدالعزيز، وهالة فاخر، وأحمد مراد، وميمي جمال، وياسر فرج وغيرهم، من تأليف وإﺧﺮاﺝ محمد نبيه.