الناقد وليد سيف: كمال الشناوي قالي أنا متعب.. وقابلته ٣ مرات في حياتي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

تحدث الناقد الفني وليد سيف، عن علاقته بالفنان الراحل كمال الشناوي خلال ندوة مئويته بمهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط في دورته الـ٣٧.

وقال سيف، خلال الندوة اليوم الثلاثاء والتي أدارها: "مكنتش شايف كمال الشناوي حاجة مهمة.. ولما بدأت أسرش وأدور عن تفاصيل في حياة كمال الشناوي، اكتشفت أنه ممثل مهم جدا في تاريخ الفن في مصر".

وتابع: "الشناوي خاض تجارب مسرحية وإذاعية في سن الـ٢٠ سنة، حتى أصبح لديه احتكاك بطبقات مختلفة وعرف ستات كتير".

وأضاف: "قابلته ٣ مرات في حياتي، وكنت بكتب فيلم للمخرج علاء كريم، وكان بطل الفيلم كمال الشناوي، وخلال مقابلة بينهما قاله عايز أقعد مع وليد سيف، ولما روحتله البيت، قالي السيناريو هايل بس أنت معندكش خبرة في الستات خالص، ومن ساعتها اتحولت، وقالي هقولك على تفاصيل معينة تضيفها للسيناريو من حكايات مع الستات".

وأنهى حديثه، قائلا: "كمال الشناوي قالي (أنا متعب.. صح)، قولتله (أنت متعب جدا يا أستاذ كمال).. وبعدها ماشوفتش كمال الشناوي تاني".

وانطلق يوم السبت ٢٥ سبتمبر، حفل افتتاح مهرجان الإسكندرية السينمائي بحضور وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم، ومحافظ الإسكندرية اللواء محمد الشريف، والأمير أباظة رئيس المهرجان.

ويقام مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، في الفترة من 25 سبتمبر حتى 30 سبتمبر، وتحمل الدورة اسم المخرج الكبير علي بدرخان.

وشهدت الدورة الـ ٣٧ لمهرجان الإسكندرية، تكريم المخرج علي بدرخان، الفنان دريد لحام، الكاتبة كوثر هيكل، الناقدة خيرية البشلاوي، الفنان خالد الصاوي، المخرج عمر عبدالعزيز، الفنانة سلوى خطاب، المصور السينمائي طارق التلمساني والكاتب يوسف معاطي.