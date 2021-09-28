هاني لاشين: الإخراج ثاني أصعب مهنة عرفها الإنسان بعد العمل في المناجم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :

تحدث المخرج هاني لاشين، عن تجربة الإخراج في حياته الفنية، خلال ندوة مئوية النجم الراحل كمال الشناوي بمهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط في دورته الـ٣٧.

وقال لاشين، خلال الندوة اليوم الثلاثاء والتي يديرها الناقد وليد سيف: "الإخراج هو ثاني أصعب مهنة عرفها الإنسان، وتبقى المهنة الأولى هي العمل في المناجم".

وأضاف: "الإخراج مهنة صعبة لأن المخرج بياخد آلاف القرارات في وقت واحد، ما بين الكاميرا واللبس واللوكيشن والتصوير وغيرها".

وانطلق يوم السبت ٢٥ سبتمبر، حفل افتتاح مهرجان الإسكندرية السينمائي بحضور وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم، ومحافظ الإسكندرية اللواء محمد الشريف، والأمير أباظة رئيس المهرجان.

ويقام مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، في الفترة من 25 سبتمبر حتى 30 سبتمبر، وتحمل الدورة اسم المخرج الكبير علي بدرخان.

وشهدت الدورة الـ ٣٧ لمهرجان الإسكندرية، تكريم المخرج علي بدرخان، الفنان دريد لحام، الكاتبة كوثر هيكل، الناقدة خيرية البشلاوي، الفنان خالد الصاوي، المخرج عمر عبدالعزيز، الفنانة سلوى خطاب، المصور السينمائي طارق التلمساني والكاتب يوسف معاطي.