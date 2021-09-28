من "الخطف" إلى "خلع الحجاب".. أبرز تصريحات والد حلا شيحة المثيرة للجدل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

تأكيد الفنان التشكيلي أحمد شيحة لخلع ابنته الفنانة حلا شيحة الحجاب، أثار الجدل مجددا حولها، إلى جانب كونه ليس أول التصريحات المثيرة للفنان الكبير منذ زواج الابنة من الداعية معز مسعود في فبراير الماضي، وحتى بداية أزماتها.

وفي التقرير التالي نرصد أبرز تصريحات الفنان التشكيلي أحمد شيحة، والتي وصل بعضها إلى حد تأكيد تعرض ابنته للاختطاف.

خلع الحجاب

الفنان التشكيلي أحمد شيحة خلال حواره مؤخرا مع الإعلامي يوسف الحسيني في برنامج "حروف الجر"، المذاع عبر إذاعة وقناة نجوم F.M، قال: "عندما ارتدت ابنتي الحجاب، تكلمت معها وقلت لها هيجي يوم وترجعي، وعندما يمتلئ إيمانك، تعرفي إن ده لا دخل له بالله، وعندما عادت ورفعت الحجاب، رفعته دون أن يؤثر عليها أحد، وبعد قراءة طن من الكتب في هذا الموضوع.. وهي الآن غير محجبة".

اختطاف حلا

وفي مايو الماضي، وبعد 3 أشهر من زواج حلا ومعز، قامت "حلا" عبر حسابها في موقع "إنستجرام" بإعلان رفضها عرض مشاهد لها في كليب أغنية "بحبك"، الذي قُدّم في فيلم "مش أنا"، الذي شاركت في بطولته مع الفنان تامرحسني.

ومن جهته عبر الأب الفنان التشكيلي أحمد شيحة عن صدمته مما كتبته ابنته الفنانة حلا شيحة، وخلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية"، قال: "إحنا زعلنا منها جدا، ووالدتها كلمتها، وعاتبتها، وهي كانت مترددة في الردود، عشان كده أنا مش فاهم في إيه، بس الواضح إن فيه ضغوط كبيرة عليها من الممكن أن يكون زوجها له يد في هذا، وأنا كأب وفنان أرفض البوست اللي نشرته، وأنا أكثر واحد ضد هذه الجماعات، أنا لا أقبل لأحد أياً كان، أن يختطف ابنتي الفنانة، هي رجعت للفن بكامل إرادتها، وقلعت الحجاب بكامل إرادتها أيضاً، وليس ضغط من أحد الأطراف، ولما رجعت للفن قالتلي أنا قريت فقه ودين، وفهمت إن الفن ليس له علاقة بغضب ربنا، وأنا فنانة كبيرة ولا يمكن أن أبتعد عن الفن لأي سبب من الأسباب".

"كمين" حلا

وخلال مداخلة هاتفية له في برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على قناة "ON"، انتقد الفنان التشكيلي أحمد شيحة، ما كتبته ابنته عن رفضها المشاهد التي عُرضت في كليب أغنية "بحبك"، وقال: "إيه فكرة البوست اللي نازل بعد ثلاثة أسابيع من عرض فيلم (إلا أنا)؟ إيه النتيجة بتاعته؟ بوست مجاني معمول كده عشان الناس تهاجمك؟ ده كمين معمول للبنت".

اعتذري لمصر

ووجه الفنان التشكيلي أحمد شيحة رسالة إلى ابنته الفنانة حلا شيحة، وقال باكيًا: "يا بنتي زي ما قلتلك عندما يكتمل إيمانك هتعرفي إن كل الكلام ده مالوش علاقة بربنا، الله هو الجمال والإبداع والابتكار، يا حلا اعتذري لمصر كلها عن اللي كتبتيه".

معز مسعود السبب

وفي مداخلة هاتفية مع برنامج "أخر النهار"، رد الفنان أحمد شيحة على سؤال: "هل ترى ما تكتبه هو بدافع وتأثير من زوجها معز مسعود؟"، وقال: "لا شك في ذلك، وأنا بقول الكلام ده على كامل مسؤوليتي كأب".

أغلى الناس

وقبل بداية أزمات ابنته، وتحديدا في فبراير الماضي عقب عقد قران الفنانة حلا شيحة والداعية معز مسعود، تحدث الفنان التشكيلي أحمد شيحة، في مداخلة هاتفية لبرنامج "كلمة أخيرة"، وقال "قلت لـ معز، حلا أغلى الناس عندي، وحاجة كبيرة ومهمة وتحتاج حد يكون حقيقي بيحبها، ويحافظ عليها ويوقف جنبها، وهو شخص محترم للغاية، ووصيتها توقف جنبه، وتحافظ على فنها وتعمل الأدوار اللي بتعجب الناس، وهو قاللي إنها هتعمل كل عمل فني له قيمة فنية".