محسن أحمد: أتمنى من الجيل الحالي أن يأخذوا كمال الشناوي قدوة لهم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :

تحدث مدير التصوير محسن أحمد، عن رحلته مع الفنان الكبير الراحل كمال الشناوي خلال ندوة مئويته بمهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط في دورته الـ٣٧.

وقال محسن، خلال الندوة اليوم الثلاثاء والتي يديرها الناقد وليد سيف: "اشتغلت ٤ أعمال مع الراحل كمال الشناوي، وكنت بشوف بكل الأعمال حسه الفني ودراسته للفنون الجميلة".

أضاف أحمد: "كمال الشناوي كان يعيي توظيف الضوء وجمال اللقطة، وأتمنى من ممثلين الجيل الحالي أن يأخذوا كمال الشناوي قدوة لهم".

وانطلق يوم السبت ٢٥ سبتمبر، حفل افتتاح مهرجان الإسكندرية السينمائي بحضور وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم، ومحافظ الإسكندرية اللواء محمد الشريف، والأمير أباظة رئيس المهرجان.

ويقام مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، في الفترة من 25 سبتمبر حتى 30 سبتمبر، وتحمل الدورة اسم المخرج الكبير علي بدرخان.

وشهدت الدورة الـ ٣٧ لمهرجان الإسكندرية، تكريم المخرج علي بدرخان، الفنان دريد لحام، الكاتبة كوثر هيكل، الناقدة خيرية البشلاوي، الفنان خالد الصاوي، المخرج عمر عبدالعزيز، الفنانة سلوى خطاب، المصور السينمائي طارق التلمساني والكاتب يوسف معاطي.