هاني لاشين: ناهد شريف أكثر زيجة أثرت في حياة كمال الشناوي



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :

كشف المخرج هاني لاشين، عن تفاصيل في حياة الراحل كمال الشناوي خلال ندوة مئويته بمهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط في دورته الـ٣٧.

وقال لاشين، خلال الندوة: "كمال الشناوي كان يلقب بالدونجوان، وكان بيقولي عن علاقته بالمرأة إنها هي الحياة فعلا".

وتابع نقلا عن الشناوي: "أكتر زيجاتي التي أثرت فيا، كانت ناهد شريف وهي أكثر واحدة حبيتها".

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وأوضح: "كان راجل منضبط أكثر درجات الانضباط داخل البلاتوه، وبمجرد دخوله البلاتوه يكون قد عدى مرحلة التناقش، وكأن الطيارة طارت وكانت مهمته الهبوط بسلام بالطائرة على الأرض".

وأضاف: "دراسته للشخصية وتعدد شخصياته حللي لغز إتقانه للأدوار التي كان يقدمها، والشعبية اللي قدر يحققها، ودراسته ليها كانت بتخليه يقدر يمتلك كل مفاتيحها الداخلية والخارجية".

ويقام مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، في الفترة من 25 سبتمبر حتى 30 سبتمبر، وتحمل الدورة اسم المخرج الكبير علي بدرخان.