“مفتاح الحب”.. نيكول سابا في بطولة سينمائية جديدة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: بعد غياب لفترة طويلة عن الأعمال السينمائية، وقّعت النجمة اللبنانية نيكول سابا عقدًا لبطولة فيلم سينمائي جديد سيتم تصويره في الإمارات العربية المتحدة وتحديدًا في إمارة أبوظبي.

وزفّت نيكول سابا الخبر لمحبّيها عبر صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الإجتماعي، إذ نشرت لقطات مصوّرة من جلسة توقيع عقد الفيلم وعلّقت قائلةً: “الحمدلله تعاقدت على بطولة فيلم سينمائي جديد بعنوان (مفتاح الحب زهرة اوركيد) انتاج شركة آرت فيجن من تأليف وحوار الممثل بسام علي الذي سيلعب معي دور البطولة”.

وأضافت نيكول: “يشاركنا ايضا في البطولة الممثل ميلاد يوسف بإدارة المخرج المصري جمال السروي وسيتمّ تصويره كاملاً في ابو_ظبي ادعولنا”.

وكشفت نيكول سابا في لقاء تلفزيوني على هامش توقيع العقد، أن الاقامة الذهبية التي حصلت عليها من الامارات مؤخرًا كان وجهها خير عليها، مشيرةً إلى أنها أحبت قصة فيلم “مفتاح الحب” لأنها دراما ورومانسية، ولها طابع انساني، حيث تتعرض هي لحالة معينة ومن هنا تبدأ الأحداث. وقالت أنه فيلم سوري يشارك في بطولته أيضًا نخبة من الممثلين والنجوم، وهم روعة ياسين، وعلا بدر، والقديرة مهى المصري، وعماد هواري، وعلا عزام”.

الجدير ذكره أن نيكول سابا كانت قد فازت بجائزة أفضل فيديوكليب عن أغنية “الجو حلو” وذلك في مهرجان الفضائيات العربية في دورته الـ 12 الذي أقيم قبل أيام. وتسلمت نيكول الجائزة واهدتها الى بيروت ولبنان بلد الجمال والثقافة وإلى شعب لبنان الذي لن ينكسر.

وأغنية أغنية “الجو حلو” من كلمات شريف عبيد وألحان محمد يحيى وتوزيع أمين نبيل وحققت ما يقارب 3 ملايين مشاهدة بعد شهر واحد على صدورها على قناة نيكول الرسمية في موقع “يوتيوب”.