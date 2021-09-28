شكرا لقرائتكم خبر عن مخرج "أسدان في الطريق إلى البندقية": الميزانية أصعب شئ واجهني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب المخرج الألباني جونيد جورج، مخرج فيلم "أسدان في الطريق إلى البندقية" عن سعادته بعرض فيلمه في مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، مشيرا إلى أن هذا هو العرض الأول لفيلمه خارج ألبانيا، كاشفا عن عرضه بمهرجان في تركيا قريبا، وكذلك مشاركته في مهرجان بألبانيا.

وكشف جونيد جورج خلال الندوة التي أعقبت عرض فيلمه، أن "أسدان في الطريق إلى البندقية" هو أول أفلامه الروائية الطويلة، بعد سنوات من العمل كمخرج أفلام وثائقية، حيث نفذ المئات منها، وكذلك قدم 7 أفلام روائية قصيرة.