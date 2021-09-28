شكرا لقرائتكم خبر عن صناع مسلسل "الغرفة 207" بطولة محمد فراج يعلنون عن بدء التصوير بـ الكلاكيت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن صناع مسلسل "الغرفة 207" عن انطلاق تصوير المسلسل، المقرر عرضه على إحدى المنصات الرقمية خلال الفترة المقبلة، والمسلسل مأخوذ عن رواية تحمل نفس الاسم للكاتب الدكتور أحمد خالد توفيق، ومن إخراج تامر عشرى، إذ يجسد فراج شخصية جمال الصواف، وتدور أحداث رواية الغرفة 207 فى عام 1968، وتقع أحداثها داخل فندق أصر مالكه على بقائه رغم الأهوال التي تدور فيها من رعب وإثارة، حيث تودى بحياة كل من يقطنها، حيث إن الكثير دخلوا الغرفة 207 لكن قليلين فقط استطاعوا النجاة منها.

المسلسل تدور أحداثه في 10 حلقات ، سيناريو وحوار السيناريست تامر إبراهيم، وإخراج تامر عشرى، حيث يواصل التصوير بشكل مكثف من أجل عرضه خلال أواخر شهر أكتوبر المقبل، ويشارك في بطولة المسلسل النجمة ريهام عبد الغفور وناردين فرج، وعدد من الممثلين الشباب.

يذكرأن آخر أعمال الفنان محمد فراج مسلسل "لعبة نيوتن" حيث قدم شخصية "الشيخ مؤنس" أمام النجمة منى زكى، وحقق المسلسل نجاحاً كبيراً، وشارك في بطولته بجانب منى زكى ومحمد فراج كل من محمد ممدوح، سيد رجب، عائشة بن أحمد، وعد كبير من الفنانين، تأليف وإخراج تامر محسن .