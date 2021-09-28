شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد التهامى يخضع لعملية جراحية.. ويعلق:" الحمد الله بقيت بخير و أحسن" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خضع الفنان أحمد التهامى، اليوم الثلاثاء، لعملية جراحية ولم يكشف عن تفاصيل أخرى تخص حالته الصحية.

ونشر التهامى، صورة له من داخل غرفة العمليات، وكتب عليها قائلا:" الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وأنا بكتب دلوقتي الحمد لله بقيت بخير وأحسن بكتير الحمد لله".

وتابع:" عاوز أشكر الصديق العزيز والأخ الغالي الجراح عمرو حمدي حقيقي دكتور بارع وإنسان وبيحب النجاح ليه ولكل اللي حواليه ومعندوش مستحيل وشكرا جمهورى في إسكندرية اللي ماسبنيش لحظة واحده ربنا يدوم عليا حبكم".



أحمد التهامى

كما أعلن الفنان أحمد التهامى، شفائه من فيروس كورونا المستجد بعد معاناة طويلة مع المرض، وكتب التهامى، عبر حسابه على إنستجرام: "الحمد لله.. رجعت بعد تعب شديد وطويل مع الكورونا".

وأضاف التهامى: "اللى يعرفنى كويس يعرف إنى مبتسم على طول، وعمرى ما صدرت أى حاجة سلبية بمر بيها فى حياتى مع إن الواحد بيمر بأصعب ظروف مر بيها فى حياته من إحباط وغدر وانعدام الضمير فى شغله".

وتابع: "ربنا بيصبر الواحد على الشدائد، وبحاول أخرج دايما من التفكير فى أى حاجة سلبية، عشان ما يبنش عليا الزعل لو قابلتونى وتزعلوا مني، وإنتوا أهلى اللى بحبهم ودايما بتساندونى بحبكم.. الحمد لله رغم كل الظروف الصعبة بكون مبسوط، ومبتسم، عشان مؤمن بربنا، وعندى يقين إن الرزق بتاع ربنا، وبعتذر لو ضايقتكم بس دى أول مرة أفضفض معاكم".

يذكر أن آخر أعمال الفنان أحمد التهامى مشاركته فى دراما رمضان الماضى بمسلسلي: "فارس بلا جواز" مع مصطفى قمر، و:"أحسن أب" مع على ربيع.