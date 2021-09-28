المخرج التونسى عبداللطيف بن عمار: السينما ثقافة ولها دور مهم وليست للترفيه

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القاهرة - سامية سيد - كشف المخرج التونسي عبد اللطيف بن عمار، خلال ندوة تكريمه التى أقيمت بفعاليات مهرجان الإسكندرية السينمائى الدولى لدول البحر المتوسط فى دورته 37 ، عن رأيه فى وجود المنصات الإلكترونية وتأثيرها على السينما حيث قال علينا أن نحترم نظرتنا وهويتنا العربية قبل أن ندخل في صناعة عمل، والسوق بضاعة، فعلينا إلا ننحاز للأمور التافهة ويجب أن نبدع.

وأكد عبد اللطيف: اعتبر السينما ثقافة ولها هوية ودور، وليست للترفيه، والتاريخ هو من يحكي عن أفلامنا مثل الكتب والروايات، والآن الطابع التجاري للأعمال غلب على الثقافي ومساحة الحرية اختلفت.

وتابع المخرج التونسي عبد اللطيف بن عمار ، اعتبر السينما ثقافة ولها هوية ودور، وليست للترفيه، والتاريخ هو من يحكي عن أفلامنا مثل الكتب والروايات، والآن الطابع التجاري للأعمال غلب على الثقافي ومساحة الحرية اختلفت.

ويقام مهرجان إسكندرية السينمائى لدول البحر المتوسط فى دورته ال37 ، والذى يرأسه الناقد الأمير أباظة فى الفترة من 25 سبتمبر وحتى 30 سبتمبر ، وشهد حفل إفتتاحه تكريم كلا من المخرج علي بدرخان ، الفنان خالد الصاوى ، الفنانة سلوى خطاب ، المخرج عمر عبد العزيز ، اسم الكاتبه كوثر هيكل ، والناقدة خيريه البشلاوى .