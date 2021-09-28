شكرا لقرائتكم خبر عن محمد فؤاد:" وحشتوني وانتظروا منى خبر هام " والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شوق النجم محمد فؤاد، جمهوره عن عمل فنى جديد، عبر حسابه على فيس بوك، وكتب محمد فؤاد، قائلا:" وحشتوني انتظروا خبرهام اليوم"، وعبر محبيه عن سعادتهم الشديدة لقرب طرحه أغنية جديدة.



محمد فؤاد

ومن ناحية أخرى شهد الشهر الماضى، احتفال النجم محمد فؤاد بخطوبة ابنه عبد الرحمن، وذلك عبر نشر صورة تجمع ابنه مع خطيبته على حسابه الشخصي بموقع "إنستجرام"، من حفل خطوبتهما العائلي الذي أقيم في الساحل الشمالى وضم أهل العروسين، وهنأه قائلاً: "ألف مبروك يا حبايب قلبي.. ربنا يبارك لكم ويوفقكم".

وكانت آخر أعمال الفنان محمد فؤاد أغنية "أحكيلك" تأليف الشاعر أسامة محرز وألحان وليد سعد، وتوزيع خالد نبيل، حملت طابع الدراما.

بينما كانت آخر حفلات الفنان محمد فؤاد في شهر يوليو الماضي بالساحل الشمالي، حيث قدم باقة من أبرز أغنياته، منها "كامننا، نفس الحنين، فاكرك يا ناسيني، طمني عليك، يا ناسي روحي، خبيني، ساعات بشتاق"، وغيرها من الأغنيات التي ألهبت حماس الجمهور.